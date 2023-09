Sicher zur Schule: Schulwegplan an Volksschulen übergeben

Der Schulweg ist vor allem für Schulanfängerinnen und Schulanfänger eine besondere Herausforderung. Oft lauern Gefahren an Stellen, die Kinder nicht vermuten würden. Deshalb ist es für diese Altersgruppe besonders wichtig, den Schulweg gemeinsam mit den Eltern zu üben. Eine hilfreiche Unterstützung bietet dabei der Schulwegplan der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), der in Kooperation mit der Stadt Waidhofen erstellt und bereits an Schülerinnen und Schüler der Waidhofner Volksschulen übergeben wurde.

Anregungen von Eltern einbezogen

Der Schulwegplan gibt Hinweise darauf, welcher Weg zur Schule geeignet ist, wo man am besten die Straßen quert und wo die Kinder besonders vorsichtig sein müssen. Basis des Plans sind Anregungen von Eltern, die Gefahrenbereiche im Umfeld der Schulen aufzeigten.

„Die Sicherheit der Kinder hat für uns oberste Priorität. Bedenkliche Routen, Gefahrenstellen und Hindernisse sollen bestmöglich vermieden werden. Genau hier setzt der Schulwegplan an: Er gibt Eltern und Kindern eine Orientierungshilfe, wie die Strecke zwischen zu Hause und der Schule sicher gestaltet werden kann“, sagt Bürgermeister Werner Krammer, der den neuen Plan gemeinsam mit dem Vorsitzenden der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller, den Taferlklasslern überreichte.