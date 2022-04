Siedlungsprojekt in Konradsheim: Schatzöd-Aufschließung als Knackpunkt

Werbung

2016 wurde mit der Aufschließung der Schatzöd-Gründe in Konradsheim begonnen. In vier Bauabschnitten sollen insgesamt 35 neue Bauparzellen geschaffen werden. Derzeit befindet man sich in Bauabschnitt zwei. Nur noch einige wenige Grundstücke sind verfügbar. Bis 2025 hat die Stadt noch die Option, die Grundstücke für die beiden weiteren Bauabschnitte zu erwerben.

Knackpunkt Schatzöd

Seitens der WVP möchte man diese Option auch ziehen. SPÖ und Liste FUFU stellen sich allerdings quer. „Wir sind dagegen, weil die weitere Siedlungsentwicklung hier aus ökologischen und raumplanerischen Gründen einfach nicht sinnvoll ist“, sagt SPÖ-Chef Armin Bahr. Man setze in den Ortsteilen grundsätzlich da rauf, die Ortskerne weiterzuentwickeln und nicht weitere Flächen zu versiegeln.

„Wir waren immer gegen das Projekt Schatzöd und bleiben auch dabei“, sagt FUFU-Chef Martin Dowalil. „Mit uns wird es hier keine Umwidmung geben.“

Stadtchef will mit Argumenten überzeugen

Für WVP-Bürgermeister Werner Krammer ist das Projekt trotz Ablehnung seiner Koalitionspartner aber nicht vom Tisch. „Die Schatzöd ist in unserer mittelfristigen Planung nach wie vor drinnen“, hält der Stadtchef fest. „Zum eine haben wir hier schon viel in die Infrastruktur investiert. Zum anderen ist Waidhofen nun mal eine Großgemeinde und wir bekennen uns zur Entwicklung des ländlichen Raums. Wir haben hier eine Verantwortung.“

Lasse man die weitere Aufschließung der Schatzöd fallen, habe man einen Nachteil gegenüber den umliegenden Gemeinden, meint Krammer und plädiert dafür, innovative Siedlungs- und Mobilitätskonzepte zu überlegen, um den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden.

Da die WVP im Sinne ihres Arbeitsübereinkommens mit SPÖ und FUFU zumindest eine der beiden Fraktionen braucht, um in den nächsten fünf Jahren Projekte umsetzen zu können, möchte der Stadtchef alles da ransetzen, doch noch einen der beiden Partner von der Sinnhaftigkeit der weiteren Schatzöd-Aufschließung zu überzeugen. „Ich möchte hier noch gute Argumente liefern“, sagt Krammer.

