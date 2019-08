Zum 20. Mal fand die Kreativwoche der VHS statt. Schmieden, Malen, Singen, Schreiben am Programm.

Die Kreativwoche der Waidhofner Volkshochschule bot vergangene Woche vier Workshops an. Traditionell und seit Gründung der Kreativwoche im Jahr 2000 leitete Leopold Kogler die 15-köpfige Mal- und Zeichengruppe.

In der Werkstatt der HTL Waidhofen bot man den Kurs Kreatives Schmieden mit Nikolaus Frühwirth an. Auch der Kurs Kreatives Schreiben mit Peter Bubenik gehört zu den Urgesteinen der Kreativwoche. Erstmals stand das Angebot „Erlebnis Chorsingen“ mit Micha Sengschmid am Programm, das auf Anhieb ausreichend Zuspruch bekam.

Seit jeher bieten Josef Wieser und die Sparkasse NÖ West am Abschluss der Woche den Gruppen ein Podium, um die Arbeiten zu präsentieren.

„Heuer blieb uns die Suche nach einem Musikensemble, das die Vernissage umrahmen sollte, erspart“, freute sich Direktor Wieser schmunzelnd, denn natürlich bot die Chorgruppe ein formidables Rahmenprogramm für Vernissage und Abschlussreden am Freitag, 23. August, in der Sparkasse.

Die Begeisterung der Kursteilnehmer war groß. Tobias Riener vom Schmiedekurs etwa war sich sicher: „Ich werde die nächste Gelegenheit zu schmieden wieder wahrnehmen.“ Gelegenheit dafür bietet ihm sein Schmiedelehrer, denn er ist Dozent der NÖ Schmiedeakademie in Ybbsitz, die am 9. November startet.