Sommer, Sonne, Lesespaß: Stadtbibliothek lockt mit Feriengewinnspiel

In der Stadtbibliothek gibt es eine spannende Aktion für alle Kinder ab dem Lesealter: Wer sich in diesem Sommer sieben Bücher ausleiht, hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Alles, was man tun muss, ist, den Stempelpass abzuholen, sieben Bücher zu lesen, diese kurz zu bewerten und den Pass in der Bibliothek abstempeln zu lassen. Mit etwas Glück kann man einen Gutschein für das Spieledorf Huber oder eine Familienjahresmitgliedschaft bei der Stadtbibliothek gewinnen.

„In den Sommerferien suchen Kinder nach Abenteuern und neuen Erfahrungen. Das vielfältige Angebot in unserer Stadtbibliothek deckt verschiedenste Genres und Themen ab und bietet Lesestoff für jeden Geschmack“, ruft auch Bürgermeister Werner Krammer zum Mitmachen auf.

Öffnungszeiten:

Die Stadtbibliothek im Schloss Rothschild ist dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.