Sommerferienaktion in der Stadtbibliothek: Preise wurden übergeben

Kinder ab dem Lesealter hatten im Sommer die Gelegenheit, an der Aktion teilzunehmen. Sie konnten in der Bibliothek einen Stempelpass abholen und sich sieben Bücher ihrer Wahl ausleihen. Nach dem Lesen der Bücher wurden diese kurz bewertet, und der Stempelpass konnte in der Bibliothek abgestempelt werden. Nun wurden zwei Gewinnerinnen und ein Gewinner ausgelost – sie dürfen sich über tolle Preise freuen.

Für Viktoria Stradner gab es einen 70-Euro-Gutschein vom Spieledorf Huber und ein Spiel, für Leon Hörndler ein Lego-Waldfabelwesen vom Spieledorf Huber, eine Jahresmitgliedschaft in der Bibliothek und ein Buch und für Antonia Egger einen 30-Euro-Gutschein vom Spieledorf Huber, ein Spiel und ein Buch.

„Die Sommer-Leseaktion war ein großer Erfolg und ich freue mich, dass so viele Kinder mitgemacht haben. Solche Initiativen sind gerade in dieser digitalen Zeit von großer Bedeutung, da sie dazu beitragen, die Leselust der jungen Generation zu wecken und zu fördern", sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Stadtbücherei wird zur „Saatgutbibliothek“

Seit Kurzem beteiligt sich die Stadtbibliothek Waidhofen noch an einer weiteren Aktion, und zwar der neu vom Treffpunkt Bibliothek ins Leben gerufenen „NÖ Saatgutbibliothek“. Mit dieser sollen die Kulturpflanzen-Vielfalt gefördert und das Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt werden.

Das Ganze funktioniert so: In der Bibliothek bekommt man ein leeres Saatgutsackerl. Dieses befüllt man mit Gemüse, Obst oder Pflanzensamen, beschriftet es und bringt es wieder in die Bibliothek. Im Gegenzug kann dann ein anderes Saatgutsackerl mitgenommen werden. Im zeitigen Frühling kann dann ausgesät und im Herbst wieder geerntet werden.

Öffnungszeiten:

Die Stadtbibliothek im Schloss Rothschild ist dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.