Sommerfest der Caritas-Hauskrankenpflege im Konviktgarten

Nach mehrjähriger Corona-bedingter Pause fand in Waidhofen/Ybbs heuer wieder das Konviktgartenfest für pflegebedürftige Kundinnen und Kunden der Caritas statt. Die Aussicht auf ein geselliges Beisammensein war bei den betreuten Gästen dieses Jahr besonders verlockend. Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen die schöne Atmosphäre des Stadtgartens und es wurde sogar das eine oder andere Tanzbein geschwungen. Neben den beiden Waidhofner Sozialstationen beteiligten sich auch die Nachbarstationen Ybbsitz und Ybbstal (Kematen) am Konviktgartenfest.

Organisiert wurde das Fest federführend vom Team der Ehrenamtlichen des Vereins zur Förderung der Sozialstationen Waidhofen rund um Obmann Franz Sommer: „Es ist schön, einen Beitrag gegen soziale Vereinsamung leisten zu können. Dieses Fest ermöglicht den pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörigen sozialen Kontakt, Abwechslung zum Alltag und einige sorgenfreie Stunden“, freute sich das Organisationsteam über die vielen Gäste.

Verein für Freiwilligentätigkeit gegründet

In der Vergangenheit war dieses Fest von der Caritas-Arbeitsgemeinschaft (ARGE) organisiert worden. Der Schritt zur Vereinsgründung war aus formalrechtlichen Gründen notwendig geworden. Mit dem Verein wurde vor Ort die ehrenamtliche Tätigkeit für die mobile Pflege auf neue Beine gestellt. Regionalleiter Markus Lurger freute sich über die Kontinuität in der Freiwilligenarbeit. „Mein Dank gilt hier vor allem Obmann Sommer für seinen Einsatz, den Stationsleiterinnen Marianne Steiner, Magdalena Hirsch und Madeleine Keltscha für die Koordination sowie dem gesamten Team, das sich hier in Waidhofen so tatkräftig engagiert“, sagte Lurger.