Sommerkino startet mit „Mermaids Don't Cry“

Zwischen 1. und 29. August verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs zum bereits 13. Mal in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich wieder zum Schlosshofkino lädt. An vier Dienstagabenden geht es dabei auf eine unterhaltsame cineastische Reise, die heuer von Österreich über Frankreich nach Italien führt.

Foto: Filmladen

Los geht es am Dienstag, 1. August, mit der österreichischen Komödie „Mermaids Don't Cry“ von Franziska Pflaum. Schauspielerin Stefanie Reinsperger verkörpert darin Supermarktkassiererin Annika. Wenn sie nicht an der Supermarktkassa sitzt, träumt sie von einer maßgefertigten Luxus-Meerjungfrauenflosse. Ihre Leidenschaft ist nämlich das Mermaiding, denn im Wasser – wenn auch nur im Hallenbad – fühlt sie sich frei.

Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger (links) kommt am 1. August zur Vorführung in den Schlosshof. Foto: Filmladen

Frei von ihrem Vater, der sich spontan bei ihr einquartiert hat, frei von ihrer besten Freundin, die gerne ihre beiden Kinder bei ihr ablädt, frei von ihrem One-Night-Stand, der plötzlich zum Mitbewohner wird, und frei von der Angst um ihren Job und der schrulligen Chefin. Dass sie sich die teure Flosse mit den einzeln gearbeiteten Silikonschuppen nicht leisten kann und die Menschen um sie herum ihr bei der Verwirklichung ihres Traums eher Last als Hilfe sind, hält Annika nicht auf. Sie krempelt die Ärmel hoch und versucht das Geld aufzutreiben. Doch Annikas Suche nach dem Glück ist deutlich komplizierter als gedacht.

Regisseurin Franziska Pflaum wird bei der Eröffnung des Schlosshofkinos in Waidhofen anwesend sein und dem Publikum nach der Vorführung für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen. Foto: Stefan Joham

Regisseurin Franziska Pflaum ist mit „Mermaids Don't Cry“ eine leichtfüßige Feelgood-Komödie mit Herz und Hirn gelungen, in der Schauspielerin Stefanie Reinsperger in ihrer ersten Kino-Hauptrolle brilliert. Regisseurin Franziska Pflaum und Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger werden beim Auftakt des Schlosshofkinos in Waidhofen an der Ybbs auch vor Ort sein und dem Publikum im Anschluss an die Filmvorführung bei einem Filmgespräch Rede und Antwort stehen.

Vorverkaufskarten gibt es im Weltladen Waidhofen/Ybbs sowie online unter www.ntry.at. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.

Wer cineastischen mit kulinarischem Genuss verknüpfen möchte, kann den Film von einem „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus genießen. Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze kann man beim Schlosswirt unter 07442/53657 reservieren. Wichtig: Ein Kinoticket ist zusätzlich zur Reservierung notwendig!