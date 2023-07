Sommerlicher Frühschoppen mit der Stadtmusik

Der Konviktgarten war äußerst gut besucht, als die Stadtmusikkapelle Waidhofen an der Ybbs – erstmals in blauen T-Shirts – unter der Leitung von Kapellmeister Manfred Hirtenlehner zum traditionellen Konzert lud. Stadtrat Erich Leonhartsberger begrüßte die Besucher im Namen der Stadt Waidhofen an der Ybbs. Kapellmeister Manfred Hirtenlehner hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, darunter die „Weinkeller-Polka“, die erstmals zur Aufführung kam. Verwöhnt wurden die Musikfreunde mit regionalen Schmankerln, auch die „Stamperl“ von Marketenderin Anna-Maria Plankenbichler wurden gerne angenommen.