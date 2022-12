„Sonntags um sechs“: Wunderbarer Abschluss mit KlariNuovo

Werbung

Es gibt nur wenige Instrumente, die ein so großes Spektrum an musikalischen Möglichkeiten mit sich bringen, wie die Klarinette. Davon überzeugen konnte man sich beim letzten Konzert der diesjährigen Reihe „Sonntags um sechs“. Das Ensemble „KlariNuovo“, bestehend aus Maria Fuchsluger, Christine Putzer, Hubert Kerschbaumer und Thomas Maderthaner, konzertierte schon öfter in der Klosterkirche und es war wieder einmal ein eindrucksvoller Beweis dafür, welch hervorragende Instrumentalisten die vier Musiker sind.

Am Programm standen für die Klarinette ungewohnt barocke Klänge, eine Sonata von Tomaso Albinoni und Johann Sebastian Bachs bekannte Choralbearbeitung „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, immer vornehm, technisch perfekt und klanglich transparent vorgetragen. Dass Mozart die Klarinette liebte, ist bekannt, die Bearbeitung des Streichquartetts in D KV 575 ließ hier keine Zweifel offen. Mit den beiden letzten Stücken machte das Ensemble noch einen Abstecher in die Volksmusik. Geschmeidig und immer angenehm zum Zuhören, ein wunderbarer Ausklang.

Die Spenden aus der diesjährigen Veranstaltungsreihe dienen wieder der Erhaltung der Klosterkirche.

