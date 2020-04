Der Soogut-Markt in der Waidhofner Ybbsitzerstraße hat ab sofort wieder jeden Dienstag und Freitag, 9 bis 12 Uhr, geöffnet. „Dank freiwilliger Helferinnen, die nicht der Risikogruppe angehören, können wir nun endlich unsere Kunden in Waidhofen wieder versorgen“, sagt Marktleiter Ingomar Golob. Wie in anderen Lebensmittelgeschäften auch, gilt im Soogut-Markt Schutzmaskenpflicht.

Da aufgrund der Coronakrise viele Menschen arbeitslos oder in Kurzarbeit geschickt worden sind, lockerten die Soogut-Märkte ihre Zugangsbeschränkungen: Derzeit dürfen alle Menschen, die in finanziellen Engpässen gelandet sind, in den Märkten einkaufen – auch ohne Einkaufspass. „Niemand soll Hunger leiden, daher ist es für uns am wichtigsten, die Versorgung von Menschen in Not mit günstigen Lebensmitteln sicherzustellen“, sagt der Geschäftsführer der Soogut-Sozialmärkte, Wolfgang Brillmann.

Auch der Secondhandbereich, in dem Kleidung, Spielwaren, Geschirr oder Kleinmöbel verkauft werden, hat ab sofort wieder geöffnet. Dieses Angebot ist wie immer für alle Besucher zugänglich.