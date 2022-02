Sozialprojekt ermöglicht Waisen Winterurlaub

Bereits zum dritten Mal ermöglichte dieses von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka initiierte Projekt neun bis zwölfjährigen Waisenkindern und Kindern aus extremer Armut, den ersten Urlaub ihres Lebens zu machen. „Diese Kinder haben wirklich nichts im Leben, sie leben in tiefster Armut“, betont Pascale Vayer, Obfrau des Vereins „Kleine Herzen“. In staatlichen Internaten aufzuwachsen, ist in jenen Ländern besonders trist.

In Zusammenarbeit mit dem Verein wurden für diese besondere Reise Kinder ausgewählt, die sich durch schulische Leistungen und außerordentliche Hilfsbereitschaft auszeichneten. Das Engagement der Kinder wurde mit unbeschwerten Tagen voller neuer Erfahrungen belohnt: Neben sportlichen Aktivitäten wie einem Skikurs mit abschließendem Skirennen (wie in der Vorwoche berichtet), Eislaufen und Turnen mit der Sportunion standen zum Beispiel auch ein Kinobesuch, Brotbacken, ein Mittelalterprogramm im Schloss Rothschild und Töpfern auf dem Programm. Bei einem Nachmittag am beta campus konnten gemeinsam mit der Zukunftsakademie erste Erfahrungen mit Roboterprogrammierung gesammelt werden. Auch ein Wien-Besuch mit Fiakerfahrt und einem Rundgang im Parlament und im Technischen Museum wurde von den circa 30 Sponsoren, die das Projekt finanzierten, ermöglicht. Neben der Verköstigung durch die heimischen Gastronomiebetriebe war auch die Unterbringung beim Ebenbauer in Windhag ein besonderes Highlight: die Kinder schwärmten vom Hasenstreicheln, Heuhüpfen und den schönen Traktoren und genossen das allabendliche Spieleprogramm, bei dem sie sich schnell näherkamen und trotz der angespannten Lage in ihrer Heimat Freundschaften schlossen.

„Die Gastfreundlichkeit und Großzügigkeit der Waidhofner ist unglaublich. Es ist toll, dass die Kinder dies erleben dürfen und wir sind so dankbar dafür“, zeigt sich die Betreuerin, Olena Noha, gerührt. Wolfgang Sobotka ist der Meinung, dass solche Initiativen ein Fundament für ein friedliches Miteinander sind, und ist sich sicher, dass diese Aktion auch im nächsten Jahr wieder zustande kommen wird.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden