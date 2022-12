Spaß am Eis mit Geschenken

Während die älteren Eisläuferinnen und Eisläufer mit ihren Kufen schon über das Eis jagten, nutzten die Kleineren die Lernhilfen in Form von Eisbären und Pinguinen. „Viele Jugendliche machen einen Kurs im Eiskunstlauf – vor allem Mädchen möchten den Tanz am Eis lernen“, erzählt Pächterin Christine Mairhofer und freut sich über den regen Eislaufbetrieb. Am Abend überraschte Axel Michels von der Firma voestalpine Precision Strip die Kinder und Jugendlichen mit einem kleinen Geschenk.

