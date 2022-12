Spendenaufruf: Adventsgrüße aus Pakistan

Mohammad Nazari lebte von 2015 bis 2018 in Waidhofen, bevor er trotz vorbildlicher Integration nach Afghanistan abgeschoben wurde. In der Vorweihnachtszeit sendet er Grüße an seine Freundinnen und Freunde im Ybbstal.

Nazari wurde in Afghanistan geboren, war dort aber als Angehöriger der ethnischen Minderheit der Hazara Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt. Bereits als er ein Kind war, floh seine Familie deshalb unter Lebensgefahr nach Pakistan. Auch dort konnte er aber wegen seiner Herkunft keine Existenz aufbauen, weshalb er sich schließlich zur Flucht nach Europa entschloss. Aufgrund falscher Versprechungen eines Schleppers dachte er, dass er seine Frau und Kinder bald auf sicherem Wege nachholen könnte. 2015 gelangte Nazari nach beschwerlicher mehrmonatiger Flucht schließlich nach Österreich, zuerst nach Traiskirchen und dann nach Waidhofen, wo er im Laufe der nächsten Jahre viele Freundschaften schloss. Hier erhielt der Analphabet auch erstmals die Chance auf Bildung. Er besuchte einen Deutschkurs bei Anneliese Kühhas, die ihn gemeinsam mit ihrem Partner auch darüber hinaus unterstützte und bei seinem langwierigen Asylverfahren begleitete. „Es kamen immer wieder negative Bescheide, eine Verhandlung nach der anderen, bis 2018 schließlich die Nachricht eintraf, dass er aus der Grundversorgung entlassen werde“, erzählt die ehemalige Volksschuldirektorin. Nazari entschloss sich freiwillig zu gehen und wurde von Kühhas, ihrem Partner und weiteren Freundinnen und Freunden zum Flughhafen gebracht, um ihm die Fremdenpolizei zu ersparen. 2018 veröffentlichte Kühhas im BayerVerlag das mittlerweile vergriffene Buch „Unser Freund Mohammad – Flüchtling ein Leben lang?“, in dem sie die Geschichte des jungen Familienvaters erzählt. Die Einnahmen des Buchs kamen der Familie Nazari zugute.

Mohammad Nazari wurde also 2018 nach Afghanistan abgeschoben, ein Land, zu dem er keinen Bezug hatte und in dem er nach wie vor Verfolgung ausgesetzt war. Neuerlich musste er die Flucht über die Berge nach Pakistan wagen. Dort lebt er nun mit seiner Familie, seine Situation ist aber nach wie vor alles andere als leicht, wie Kühhas erzählt: „Er konnte lange keine Arbeit finden, da er durch sein Aussehen leicht als Nicht-Einheimischer zu erkennen ist.“

Vor drei Jahren ermöglichten ein Spendenaufruf und die Zuwendungen einiger Freundinnen und Freunde aus Österreich Nazari die Anschaffung einer dreirädrigen Rikscha. Damit konnte er sich selbstständig machen und seiner Familie bisher ein bescheidenes Leben ermöglichen. Im vergangenen Sommer forderten heftige Unwetter hunderte von Toten und verwüsteten ganze Landstriche in Pakistan. Die Familie Nazari blieb zum Glück verschont, das Geschäft von Mohammad litt allerdings stark. „Er hatte eine Zeit lang überhaupt kein Einkommen“, erzählt Kühhas. „Mohammad ist Diabetiker, medizinische Versorgung ist für ihn aber kaum leistbar.“

Schwieriger Status als Geflüchtete in Pakistan

Seit seiner Abschiebung stehen Nazari und Kühhas weiterhin in Verbindung und telefonieren mindestens einmal im Monat. Bei ihrem letzten Gespräch war es dem Familienvater ein Anliegen, Weihnachtsgrüße an seine Freundinnen und Freunde im Ybbstal auszurichten. „Er wünscht sich, dass alle gesund bleiben und dass seine österreichischen Freundinnen und Freunde ihn nicht vergessen“, berichtet Kühhas. Nazari hofft, seinen Kindern größere Zukunftschancen mitgeben zu können, wie Kühhas erzählt: „Mohammads größter Wunsch ist es, dass seine Kinder nicht wie er Analphabeten bleiben. Sie dürfen aufgrund ihrer Herkunft nicht in eine normale pakistanische Schule gehen, deshalb muss es eine englische Privatschule sein. Die ist allerdings teuer.“ Bereits vor drei Jahren richtete Anneliese Kühhas ein Spendenkonto ein und organisierte eine Möglichkeit, der Familie Nazari das Geld zukommen zu lassen. Da Mohammad Nazari in Pakistan über keinerlei Dokumente oder offiziellen Status verfügt, ist dies gar nicht so einfach, mithilfe der muslimischen Gemeinschaft in Wien konnte allerdings eine Lösung gefunden werden. Mohammad Nazari und seine Familie freuen sich über alle Spenden, die es den Kindern ermöglichen sollen, eine adäquate Schulbildung zu erhalten.

