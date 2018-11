In der letzten Sitzung des Waidhofner Gemeinderats wurde die Generalsanierung der Waidhofner Sporthalle einstimmig beschlossen. Mit 5,954 Millionen Euro an Baukosten ist zu rechnen, wobei der Kostenanteil der Stadt 2,014 Millionen Euro beträgt. Der Hauptanteil von 3,940 Millionen Euro kommt vom Bund, da die Halle großteils von den Bundesschulen genutzt wird. Die NÖN berichtete.

Am Freitag der Vorwoche wurden die Pläne für das Bauvorhaben der Presse präsentiert. Sie stammen von der Firma TDC ZT-GmbH mit Sitz in Fürstenfeld, die bei einem Architekturwettbewerb unter 15 Einreichungen als Sieger hervorgegangen war. „Das beste Projekt hat den Zuschlag bekommen“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer. Der Waidhofner Gestaltungsbeirat habe das Projekt höchst positiv beurteilt. Mit den Nutzern der Halle habe es bereits Besprechungen gegeben, Anregungen und Wünsche würden in die Innenraumgestaltung einfließen.

„Diese Sporthalle wird die Schulen und unsere Vereine zufriedenstellen.“Bürgermeister Werner Krammer

Zentral bei der Neugestaltung der Sporthalle ist, dass die derzeit 7,5 Meter hohe Sporthalle auf neun Meter erhöht und somit für den Volleyball wettkampftauglich gemacht wird. „Damit konnte ein lange gehegter Wunsch der Sektion Volleyball erfüllt werden“, sagt der Stadtchef.

Großer Wert werde auf die Nachhaltigkeit gelegt. So soll die Haustechnik auf einem niederschwelligen Technologieniveau realisiert werden, indem viele natürliche Beleuchtungsflächen zum Einsatz kommen. Die natürliche Belichtung erfolgt schon durch das Dach, welches teilweise bepflanzt und mit einer Photovoltaikanlage versehen wird. Die Belüftung der Halle erfolgt auf natürlichem Wege, lediglich die Umkleideräume im Untergeschoß werden mechanisch belüftet. Auf dem Parkplatz vor der Halle werden sogenannte „Drain Gardens“, in denen das Regenwasser versickern kann, realisiert.

Gänzlich neu gestaltet wird der Haupteingangsbereich in der Plenkerstraße. Dieser wird mit einem Lift barrierefrei gemacht. Die Haupthalle, die wie bisher mit Vorhängen abgeteilt werden kann, bleibt von der Dimensionierung her gleich. Auf der Ostseite werden zum Alpenstadion hin Ausgänge geschaffen. In das Obergeschoß kommen eine Tribüne sowie ein Buffet mit Sitzplätzen, eine Küche und ein Sanitärbereich für die Zuschauer.

Die neue Sporthalle wird um 1,5 Meter höher sein als die alte. Der Außenbereich wird neu gestaltet. Der Eingangsbereich erhält einen Lift. Glasflächen sorgen für eine natürliche Beleuchtung. | Magistrat

Barierefrei erreichbar wird das Obergeschoß dank einer Rampe vom zweiten Eingang in der Pocksteinerstraße aus sein. Die Fassade wird eine Membran-Konstruktion mit Aufdruck zieren. „Wir haben uns klar für eine Schulsporthalle entschieden“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Das vorliegende Konzept verspricht eine Sporthalle nach modernsten Standards, welche die Schulen, aber auch unsere Vereine, zufrieden- stellen wird.“

Der Bund übernimmt 70 Prozent der Baukosten. Die Kosten für Tribüne und Buffet bleiben zu hundert Prozent bei der Stadt. Über die Kostenaufteilung bei der Einrichtung gibt es noch Gespräche. Der Start der Bauarbeiten soll im Sommer 2019 nach Schulschluss erfolgen, bis zum Schulbeginn 2020 soll die Halle fertig sein. Ein Jahr lang wird die Sporthalle somit nicht bespielbar sein. Anders der Kunstrasenplatz: Er wird während der Bauarbeiten durchgehend benutzbar bleiben.

HTL wird ein Jahr lang im Freien turnen

Die Bundesschulen HTL und BRG, welche die Waidhofner Sporthalle nutzen, müssen sich somit für das Schuljahr 2019/2020 andere Möglichkeiten für den Sportunterricht überlegen. Während sich das Gymnasium auf ihre im Schulgebäude vorhandene Halle konzentrieren wird, wird die HTL den Sportunterricht ein Jahr lang im Freien abhalten. „Wir werden uns dieses eine Jahr viel an der frischen Luft bewegen“, sagt HTL-Direktor Harald Rebhandl. „Dafür haben wir nachher eine bessere Situation. Das ist der Preis, den wir für eine neue Sporthalle zahlen. Wichtig ist, dass es wirklich nur ein Winter ist, den wir da überbrücken müssen.“