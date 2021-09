Die Pfadfindergruppe Waidhofen schlug ihre Zelte im August in Reichraming auf und veranstaltete dort ihr traditionelles Pfadfinderlager. Dabei unternahmen die Kinder und Jugendlichen Wanderungen, lernten die Vielfalt an Schmetterlingen im Nationalpark Kalkalpen kennen, setzten sich mit der Geschichte des Ramingtals sowie ruhelosen Geistern auseinander und lernten am Feuer zu kochen und in einer Gemeinschaft zusammenzuleben.