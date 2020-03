„Wir räumen zusammen“, sagte Bürgermeister Werner Krammer zuletzt beim Bürgermeister-vor-Ort-Termin auf der Zell und meinte damit die räumliche Neuordnung bestimmter Magistratsbereiche.

Dafür beauftragte der Waidhofner Stadtsenat nun in seiner letzten Sitzung die Firma M.O.O.CON mit der Erstellung eines Nutzerbedarfsprogramms für die Immobilienprojekte „Bau-Bürgerservice“ und „Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe“ zu einem Betrag von 28.737,05 Euro.

Wie die NÖN berichtete, soll im Kröller-Haus am Unteren Stadtplatz, das die Stadt kürzlich erworben hat, ein Bau- und Wohnservicecenter entstehen. „Wir wollen das Bauamt, alles, was mit den Gebühren im Wasser- und Kanalbereich zu tun hat, sowie die Baurechtsabteilung, die derzeit im Rathaus angesiedelt ist, an einem Standort bündeln“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Mit dem Bedarfsprogramm soll nun festgestellt werden, welcher Platzbedarf dafür nötig ist und wie man das an dem Standort gestalten könnte. Auch ein Wohnprojekt wäre dabei zusätzlich möglich.“

Wohnprojekt in der Hammergasse

Der zweite Teil der Beauftragung im Stadtsenat betreffe den Bauhof in der Hammergasse, führt der Stadtchef weiter aus. Da dieser aus allen Nähten platze und zudem der derzeitige Standort im Stadtprojekt 2.0 von Ernst Beneder als idealer Wohnstandort ausgewiesen worden sei, solle nun geprüft werden, welche Anforderungen ein neuer Standort erfüllen müsse, um den Bauhof sowie das ebenfalls in der Hammergasse angesiedelte Wasserwerk und die Forstabteilung der Stadt aufzunehmen.

„Auch das Altstoffsammelzentrum (ASZ) könnte dann dort untergebracht werden“, sagt Krammer. „Der jetzige Standort ist nicht ideal, da man, um es zu erreichen, durch eine Wohngegend muss.“

Als möglicher Standort für eine derartige Bündelung von Bauhof, Wasserwerk, Forstabteilung und ASZ in einem Neubau ist nun die Steinauerwiese in Kreilhof im Gespräch. Wie die NÖN ebenfalls berichtete, ist die Stadt hier gerade dabei, ein Betriebsgebiet umzusetzen.

Sollte dieses Projekt umgesetzt werden, kann sich der Bürgermeister vorstellen, den jetzigen ASZ-Standort in der Grünhofstraße für ein Betriebsgrundstück zu nutzen.

Die Verkehrsanbindung könnte dann über eine Brücke, welche das Betriebsgebiet auf der Steinauerwiese mit der Zell verbindet, erfolgen. Im Erschließungskonzept für das Betriebsgebiet auf der Steinauerwiese ist ein derartiges Projekt vorgesehen.