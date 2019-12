Die Einführung eines Kautionsfonds beschloss der Waidhofner Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig. Dieser steht all jenen zur Verfügung, die eine Gemeindewohnung neu zugewiesen bekommen, aber die finanziellen Mittel für die zu hinterlegende Kaution nicht aufbringen können. Die Gemeinde übernimmt dann in voller Höhe die Kaution. In Anspruch nehmen können diese Unterstützung ab 1. Jänner 2020 all jene Bürger, die weniger als den zweifachen Richtwert der Mindestsicherung für Einzelpersonen als Nettoeinkommen zur Verfügung haben. Derzeit sind das rund 1.170 Euro.

Initiiert wurde das Projekt vom Vorsitzenden des Sozialausschusses, SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. Er spricht von einem „Meilenstein im Sozialbereich“. „Es geht darum, die echten Leistungsträger unserer Gesellschaft zu unterstützen, wie zum Beispiel die vielzitierte Billa-Verkäuferin, der es mit ihrem Einkommen nicht möglich ist, einen Hausstand zu gründen“, sagt Bahr. „Genau für solche arbeitende Menschen mit geringem Verdienst ist der neue Kautionsfonds da.“

Der Kautionsfonds könne im Moment von zukünftigen Bewohnern von Gemeindewohnungen genutzt werden, führt der SPÖ-Chef aus. „Ich werde mich aber weiterhin dafür einsetzen, dass Waidhofen generell leistbares Wohnen weiter ausbaut und unterstützt. Sowohl im Bereich ‚Junges Wohnen‘ als auch beim sozial durchmischten Wohnbau muss noch einiges getan werden. Nur so wird Waidhofen wirklich zu einer Stadt voller Möglichkeiten – für alle.“

Bahr betont, dass es langfristig sein Ziel sei, auch einen Kautionsfonds für von Genossenschaften errichtete Wohnungen einzuführen. „Viele wirtschaftlich schwächer gestellte Menschen in Waidhofen haben nämlich gar nicht die Möglichkeit, eine günstigere Gemeindewohnung zu mieten, da im Moment nur eine geringe Anzahl an Gemeindewohnungen zur Verfügung steht“, sagt der Vizebürgermeister.