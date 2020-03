Per Verordnung hat die Stadt Waidhofen sämtliche Veranstaltungen, bei denen größere Menschenmengen zusammenströmen, am Mittwoch untersagt. Konkret heißt das, dass Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Personen und in geschlossenen Räumen mit über 100 Personen bis zum 3. April verboten sind.

Bürgermeister Werner Krammer empfiehlt auch kleinere Veranstaltungen bis auf weiteres abzusagen. „Wenn wir uns gemeinsam an die Richtlinien halten, können wir bald wieder zur Normalität zurückkehren", sagt der Stadtchef. "Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Die Experten sagen, wenn wir unser öffentliches Leben um ein Viertel zurückschrauben, ist die Ansteckungsgefahr um die Hälfte reduziert. Darum auch die weiteren angekündigten Schritte der Schließung von Schulen und Kindergärten.“

Auch die Kunst- und Musikschule Waidhofen sagt alle geplanten Konzerte bis zum 3. April ab. „Die Welt von Morgen“, das diesjährige Musiktheater, das für 24. März geplant war, wird verschoben. VHS-Vorträge in diesem Zeitraum werden ebenso abgesagt. Der Waidhofner Wochenmarkt und der Genussmarkt finden weiterhin statt. Weiterhin offen stehen zu den regulären Öffnungszeiten auch die Stadtbibliothek und das städtische Museum.

Die zuständige Amtsärztin am Magistrat Margit Kortschak begrüßt die Maßnahmen. „Das Coronavirus ist ein sehr ansteckender Keim, der vor allem bei über 60-Jährigen und chronisch Kranken zu starker Lungenentzündung und damit verbundenen Komplikationen führen kann“, sagt sie. „Wir müssen daher besonders diese Mitmenschen vor der Erkrankung schützen, indem wir Kontakte möglichst reduzieren und uns an die vorgegebenen Richtlinien halten.“

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben warten Geldstrafen bis zu 1.450 Euro.