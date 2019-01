Circa 100 Mitgliedsbetriebe zählt der Verein Stadtmarketing in Waidhofen. An ihrer Spitze steht Fritz Hölb-linger, der dem Verein seit bereits zehn Jahren als Obmann vorsteht. „Ganz nach dem Motto ‚Gemeinsam kann man mehr erreichen‘ versuchen wir beim Stadtmarketing, das Bild der Stadt Waidhofen als Einkaufsstadt zu festigen und die Interessen der heimischen Kaufmannschaft zu vertreten“, sagt Hölblinger.

Für sein Engagement für die Stadt Waidhofen wurde dem Stadtmarketing-Obmann im Dezember der Zukunftspreis „[a:bua]“ der Stadt verliehen. „Aber das alles ginge nicht ohne ein tolles Team, das viele Arbeiten ehrenamtlich erledigt und das immer hinter mir steht“, betont Hölblinger.

Der 62-Jährige ist selbst Waidhofner mit Leib und Seele. Er wurde in Waidhofen geboren, absolvierte in Wien die Höhere Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie und sammelte dann in der Bundeshauptstadt einige Jahre lang Berufserfahrungen in verschiedenen Handelsformen. Im Jahr 1983 kam Hölblinger dann nach Waidhofen zurück, um hier den elterlichen Betrieb „Pöchhacker – Mode zum Stadtturm“ zu übernehmen.

„Wir müssen an den Standort glauben. Waidhofen ist eine Stadt, in die Unternehmen prinzipiell gerne investieren.“Stadtmarketing-Obmann Fritz Hölblinger

Unter Hölblinger wandelte sich nicht nur das Geschäft Pöchhacker von einem klassischen Textilkaufhaus zu einem etablierten Herrenausstatter, sondern auch im Marketing der Stadt hat sich in den letzten zehn Jahren viel getan. „Waidhofen war damals eine der ersten Städte, für die ein Stadtmarketing überhaupt ein Thema war“, erzählt Hölblinger. Schon zu Beginn war es ein wesentliches Anliegen des Vereins, den Standort Waidhofen wirtschaftlich aktiv weiterzuentwickeln – daran hat sich auch heute nichts geändert.

Und dabei stehen einige Punkte auf der Agenda des Stadtmarketings. So organisiert man etwa zweimal jährlich eine Einkaufsnacht und einmal pro Jahr ein Weihnachtsgewinnspiel, um auf diesem Weg die Leute dazu zu motivieren, in Waidhofen einkaufen zu gehen. Derzeit sei der Verein gerade dabei, eine Art „Online-Schaufenster“ für den Waidhofner Handel zu erstellen.

„Die Idee dahinter ist, dass die Mitgliedsbetriebe online auflisten können, welche Marken und Produkte sie im Sortiment führen, und dass übersichtlich gezeigt wird, welche Branchen in Waidhofen überhaupt zu finden sind. Das Konzept dafür steht bereits, jetzt geht es dann an die konkrete Umsetzung“, meint Hölblinger.

„Aktiv an Entwicklung des Standorts arbeiten“

Obmann des Stadtmarketings wurde Hölblinger dabei aus einem ganz einfachen Grund: „Mir hat es einfach die Idee angetan, aktiv an der Entwicklung des Standortes zu arbeiten und diese nicht dem Zufall zu überlassen.“

Dass sich der Handel in Waidhofen, genauso wie in vielen anderen Städten auch, in Zeiten des boomenden Online-Handels mit vielen Herausforderungen konfrontiert sieht, davon weiß auch Hölblinger ein Liedchen zu singen. „Hier gilt es, die Vorteile des stationären Handels zu betonen“, sagt er. „So kann man vor Ort etwa Produkte probieren, sich beraten lassen – Dinge, durch die sich der Handel ganz klar hervorhebt.“ Aber natürlich versuche man auch in Waidhofen, verstärkt im Internet präsent zu sein, um das eigene Angebot zu präsentieren.

Eine weitere Herausforderung für die Stadt sieht Hölblinger in der Belebung des Hohen Marktes. Mit der Neugestaltung sei hier bereits ein erster Schritt getan worden, nun gehe es darum, diesen Teil der Innenstadt wirtschaftlich zu beleben. „Eine Fußgängerzone hat ganz eigene Gesetzmäßigkeiten. Da muss man natürlich schauen, für welchen Unternehmer es Sinn macht, sich am Hohen Markt niederzulassen“, sagt Hölblinger. Hier sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ganz entscheidend. „Das funktioniert in Waidhofen zum Glück gut.“

„Die Innenstadt Waidhofens soll sich als Treffpunkt, als pulsierendes Zentrum, etablieren.“Fritz Hölblinger

Die weitere Entwicklung Waidhofens sieht der Stadtmarketing-Obmann durchaus positiv. „Wir müssen an den Standort glauben und unseren erfolgreichen Weg weiterführen“, sagt Hölblinger. Waidhofen sei eine Stadt, in die Unternehmer prinzipiell gerne investieren. „Die Innenstadt Waidhofens soll sich als Treffpunkt, als pulsierendes Zentrum, etablieren.“

Die „gelungene Mischung“ bei den verschiedenen Branchen will man laut Hölblinger natürlich beibehalten. „Ich denke, wir sind in allen Bereichen gut abgedeckt. Mein persönlicher Wunsch wäre aber ein Café mit einem Caramboltisch“, lacht er.