Stadtmusikkapelle: Herbstkonzert auf höchstem Niveau

Mit dem Nibelungen-Marsch, einem imposanten und starken Anfangsstück eröffnete die Stadtmusikapelle Waidhofen an der Ybbs unter der Leitung von Kapellmeister Manfred Hirtenlehner das Herbstkonzert. Der Komponist Gottfried Sonntag ließ sich dabei vom vierteiligen Opernzyklus „Der Ring der Nibelungen“ inspirieren, alle Teile der Oper wurden auch in seinem Konzertmarsch verarbeitet. In die Welt der griechischen Mythologie begab man sich beim zweiten Stück. „On the Wings of Pegasus“, komponiert von Florian Moitzi, erzählt die Geschichte des geflügelten weißen Pferdes „Pegasus“. Die Musiker fingen in diesem Stück die beiden Seiten des Pegasus ein – anmutig und majestätisch, aber auch verspielt und kraftvoll galoppierend.

Beim Musical „The Phantom of the Opera“ unterstützte Antonia Huber die Stadtmusikkapelle am Klavier. Foto: Christa Hochpöchler

Beim Stück „The Lines of Life“ durften sich die Besucher über eine Welturaufführung freuen. Kapellmeister Manfred Hirtenlehner komponierte dieses Werk im Rahmen eines Kompositionsworkshops. Das Ziel der Komposition war, aus drei vorgegebenen Motiven ein Werk für Blasorchester zu komponieren. Das so entstandene Stück beschrieb eindrucksvoll eine Lebenslinie – von der Begeisterung für Neues, über den Weg zu Zweifeln und Erfolgen – großartig umgesetzt von der Stadtmusikkapelle. Die Komposition „Ehrenwert“, eine Polka, widmete Manfred Hirtenlehner seinen Musikkameraden, die gemeinsam eine gewaltige musikalische Entwicklung in den letzten Jahren erfahren haben.

Nach der Pause wurde „Falco“ mit dem Werk „Stodtkapön trifft: FALCO“ ins Rampenlicht gestellt, einige bekannte Lieder wurden von Manfred Hirtenlehner in einem klangvollen Orchesterstück arrangiert. Als Solisten traten dabei Lukas Schatz, Fabian Schönegger, Andreas Hirtenlehner, Victoria Haber und Jan Wachauer auf.

Das Musical von Andrew Lloyd Webber „The Phantom of the Opera“ ist weltberühmt und wurde von der Stadtmusikkapelle mit unglaublichen Emotionen umgesetzt. Beim abwechslungsreichen Programm durfte ein Klassiker der böhmischen Blasmusik nicht fehlen: „Rauschende Birken“ komponierte Václav Kaucky für seine Heimatkapelle und wurde später zu einem großen Erfolg. Im letzten Stück „Stodtkapön trifft Fäaschtbänkler“ geht es um eine Oberkrainerformation, die den Umweg in die Schweiz gefunden hat. In dem Arrangement wurden einige aktuelle Hits der „Fäaschtbänkler“ zusammengefasst.

Die Moderatorin Sabine Brandtner im Gespräch mit Obmann Manfred Kogler. Foto: Christa Hochpöchler

Durch das großartige Programm führte Sabine Brandner, die mit Humor und Sachkenntnis die einzelnen Stücke vorstellte. Die hervorragende Leistung der rund 70 Musikerinnen und Musiker wurde von den zahlreichen Besuchern mit großem Applaus honoriert. Als Zugabe gab es traditionell den „Stadtmusikanten-Marsch“ zum Mitklatschen.