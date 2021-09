Am vorvergangenen Freitag kamen die Waidhofner Pfadfinder am Lagerplatz im Urltal zusammen, um mit Spiel und Spaß ins neue Pfadfinderjahr zu starten. Nachdem die Veranstaltung standesgemäß mit der Fanfare lautstark eröffnet worden war, erhielten die jungen Pfadfinder für ihre bislang erlangten Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen Abzeichen überreicht.

Für Kinder und Eltern ging es danach auf einen Parcours, bei dem sie als Gruppe ihr Können unter anderem beim Gummistiefelweitschießen, Pflöckeln oder Feuermachen unter Beweis stellen mussten. Die anschließende Überstellungszeremonie dauerte dann aufgrund des starken Zulaufs in den letzten Jahren etwas länger. Vorgestellt wurde auch der neue Vereinsobmann Martin Kirschner, der die Funktion von Augustin Reichenvater übernommen hat. Dem ausgeschiedenen Obmann dankten die Pfadfinder herzlich für seine Tätigkeit. Mit Grillerei, Kuchen und Lagerfeuermusik von Mario Malidus klang die Veranstaltung dann noch gemütlich aus.

Die Pfadfinder-Heimstunden starten am Freitag dieser Woche. Infos: www.pfadfinderwy.at