Start-Up: Vom Volleyball zu den Türen

Werbung

In Waidhofen gibt es seit letztem Jahr ein neues Software Start-up. Unter dem Namen „Flügelspiel“ bieten die beiden Waidhofner Gründer Yannick Schwarenthorer und Christian Werner Expertise bei der Softwareentwicklung an, mit DoorVision haben sie nun auch selbst eine sehr erfolgreiche App veröffentlicht.

Die beiden Gründer von Flügelspiel sind bereits lange befreundet und kennen sich ursprünglich vom Volleyball, wie Christian Werner erzählt: „Yannick und ich kennen uns schon seit ewigen Zeiten. Wir waren Gründungsmitglieder der Beachcrew und haben damit über die Sportunion Waidhofen viele Turniere organisiert, zum Beispiel auch das Beach am Berg.“ Im Rahmen ihrer sportlichen Begeisterung entstanden dann auch die ersten Ideen Software zu programmieren. „Bei unserer ersten App im App-Store ging es um Live-Streaming von Volleyball-Turnieren. Man konnte da nicht den aktuellen Punktestand sehen und wir haben eine App entwickelt, die diesen einblendet“, erzählt Werner. „Wir haben auch eine Anmelde-App für das Rasen beach-Turnier entwickelt, und es gab immer wieder Pläne, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen.“

In den folgenden Jahren sammelten die beiden Programmierer Erfahrung in großen Unternehmen, wo sie ebenfalls viel mit dem Bereich der Digitalisierung zu tun hatten.

Die Idee, gemeinsam unternehmerisch tätig zu werden, wurde dann vor zwei Jahren neuerlich angefacht, als Werner und seine Partnerin beim Hausbau auf das Problem stießen, dass es schwierig war, sich für eine bestimmte Tür zu entscheiden. „Ich dachte mir, da muss es auch Visualisierungshilfen geben, wie das bei Böden schon länger der Fall ist, ich fand aber für Türen nichts in die Richtung“, erzählt Werner. So begann er gemeinsam mit Schwarenthorer an der App „DoorVision“ zu arbeiten, die durch Visualisierung bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Die User laden ein Bild ihrer Rohbaulichte oder einer bestehenden Türe hoch und können dann verschiedenste Türmodelle im eigenen Raum visualisieren lassen. Durch komplexe Image Processing Algorithmen können hier täuschend echt aussehende Ergebnisse erzielt werden. Als erster Kunde und Partner bei der Entwicklung konnte der große Online-Händler DeineTuer.de gewonnen werden, auch der britische Marktführer DirectDoors.com zählt mittlerweile zu den Kunden des Waidhofner Unternehmens.

Zu den Zukunftsplänen des Start-ups meint Werner: „Bei DoorVision möchten wir noch weiter optimieren und die Skalierbarkeit steigern, die App also für internationale Begriffe gebrauchbar machen. Daneben wollen wir schauen, was uns als Softwaredienstleister gelingen kann.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.