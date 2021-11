Strom lokal nutzen

Strom regional produzieren und verbrauchen, das ist seit diesem Sommer – seit dem Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) – möglich. Gut funktioniert das zum Beispiel in Form von sogenannten Erneuerbaren Energiegemeinschaften. Die Stadt Waidhofen hat sich über alle Parteigrenzen hinweg dazu entschlossen, eine solche Energiegemeinschaft umzusetzen.

„Denn Leben voller Möglichkeiten heißt in Waidhofen: Zusammenbringen, wo andere vielleicht ein Gegeneinander sehen – Stadt und Natur. Entwicklung und Lebensqualität. Fortschritt und gutes Gewissen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Partner bei der Umsetzung dieses Projekts ist die „Energie Zukunft Niederösterreich“, deren Geschäftsführer Roland Matous, vergangenen Mittwoch interessierten Bürgerinnen und Bürger bei einem öffentlichen Infoabend im Schloss Rothschild Rede und Antwort stand. „Mit der Gründung einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft in Waidhofen schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung auf“, sagte Matous.

Eine Energiegemeinschaft besteht aus Produzenten und Verbrauchern. Grundsätzlich kann jeder Waidhofner Haushalt Teil einer Energiegemeinschaft werden. Voraussetzung ist lediglich das Vorhandensein eines intelligenten Messgerätes (Smart Meter), das in regelmäßigen Abständen die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten übermittelt. Hat jemand bereits eine bestehende Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach, kann er nicht benötigten Strom zu einem vorab festgelegten Preis in die Gemeinschaft einbringen. Matous erklärt: „Erneuerbarer Strom, der in der Region produziert wird, kann somit auch wieder innerhalb der Region von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Energiegemeinschaft verbraucht werden.“

Kontakt und Service: 07442/511 oder energiegemeinschaft@waidhofen.at