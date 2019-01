Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Bergrettung Waidhofen unmittelbar nach ihrer Winterübung auf der Forsteralm zu einem Einsatz auf der Hahnlreitwiese am Schnabelberg alarmiert. Vier Personen hatten den wunderschönen Wintertag genutzt, um eine Rodelpartie am Hausberg der Waidhofner zu unternehmen.

Eine Rodlerin übersah jedoch den verschneiten Weg, der quer über die Wiese führte, und der Weg wurde zur Sprungschanze. Der Sturz, der folgte, war fatal. Die Frau zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Sieben Bergretter stiegen vom Haus „Oberreitbauer“ über meterhohe Schneeverwehungen zu der Verunfallten auf.

Nach entsprechender Erstversorgung begann der Abtransport mit dem Akja, wobei zuerst noch zwei quer liegende Bäume, welche die Abfahrt versperrten, freigeschnitten werden mussten. Etwa zwei Stunden nach Einsatzbeginn konnte die Verletzte beim Haus „Oberreitbauer“ dem Roten Kreuz Waidhofen übergeben werden.