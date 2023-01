Waidhofen/Ybbs Süßer Ausklang auf Schienen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

M it Unterstützung der NÖ Bahnen lud der Kulturkreis Freisingerberg am Silvesternachmittag zu einer Altjahresfahrt mit der Citybahn. Die Fahrgäste durften an diesem sonnigen Nachmittag die Stadtbahn gratis benutzen.