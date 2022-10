Tag der offenen Tür: Einblick in Gewerbepark

Vor fast genau zwei Jahren erfolgte der Spatenstich für den interkommunalen Wirtschaftspark Kreilhof. Anfang Oktober wurde dieser offiziell von Landesrat Jochen Danninger eröffnet. Am Freitag, 21. Oktober, bekommt nun die Bevölkerung die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von dem neuen Areal und den dort ansässigen Unternehmen zu machen.

Im Rahmen eines Tages der offenen Tür öffnen die Unternehmen LITE, HAFO und PB elektrotechnik ihre Pforten und bieten Rundgänge durch ihre neuen Betriebsgebäude an. Darüber hinaus kann man sich ein Bild vom Grünraumkonzept im Gewerbepark machen. So wurden nicht asphaltierte Gehwege angelegt, Bäume gepflanzt und Parkplätze mit einem DrainGarden-System ausgestattet. Die Unternehmen wiederum haben sich bei ihren Neubauten zu hohen ökologischen Standards verpflichtet.

Der neue Wirtschaftspark ist durch eine Bushaltestelle an das Öffi-Netz angebunden und verfügt über 32 E-Tankstellen für Pkw sowie neun für E-Bikes. Der neue Radweg zwischen Vogelsang und Gstadt mit Anbindung an den Wirtschaftspark Kreilhof soll zum „Tag der offenen Tür“ bereits befahrbar sein. Auch Betriebe in Gstadt und im Wirtschaftspark Haberlehen öffnen am Feitag ihre Pforten und laden zu Betriebsbesichtigungen ein.

