Bereits in der Volksschule können Kinder in Waidhofen und Ybbsitz studieren: Mit dem Junior-Studium „Naturwissenschaften“ bieten die beiden Talente schmieden in den Volksschulen und dem BRG Waidhofen sowie der Volks- und Mittelschule Ybbsitz Kindern von der dritten bis zur sechsten Schulstufe die Möglichkeit, in die interessante Welt der Wissenschaft einzutauchen. Geleitet wird das Studium von Astrophysiker Johannes Leitner, der bereits Dozent an der KinderUNI war.

Die Kinder können selbst einfache wissenschaftliche Experimente durchführen, mit Teleskopen den Nachthimmel erforschen oder moderne Forschungseinrichtungen besuchen. Das Studium sieht die Absolvierung einer bestimmten Anzahl an Pflicht-, Wahl- und Freifächern vor, danach wird den Kindern bei einer Sponsion der Titel „Junior-WissenschaftlerIn in Astronomie oder Physik“ verliehen.

Zusätzlich zum Junior-Studium werden von den Talente-schmieden noch Kurse in vielen weiteren Forschungsbereichen wie etwa Robotik, Programmieren, Schmieden, Schach oder Fotografie angeboten. Informationen sind auf www.noe-begabtenakademie.at erhältlich.