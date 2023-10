Teuflischer Pakt eröffnet den Klangraum im Herbst

Mit „Schauerlichen Geschichten“ möchte die Herbstauflage des Klangraum-Festivals heuer für wohliges Gruseln beim Publikum sorgen. Die Auftaktveranstaltung „Paganini – Der Pakt mit dem Teufel“ findet am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt. Schauspielerin Chris Pichler, Violinist Benjamin Herzl und Ingmar Lazar am Klavier widmen sich einen Abend lang dem italienischen Geigenvirtuosen Niccolò Paganini. Zur Aufführung gelangen Werke des „Teufelsgeigers“ und seiner Zeitgenossen. Dazwischen erzählt Pichler die unglaubliche Geschichte rund um Paganinis Tod und wie es dazu kam, dass seine sterblichen Überreste in einem Fass in einer Ölmühle zwischengelagert wurden.

Karten und Information: www.klangraumwaidhofen.at, Ö-Ticket (01/96096, www.oeticket.com), (07442/511, post@waidhofen.at).