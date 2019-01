Offensichtlich über mehrere Jahre hinweg wurden im Gemeindegebiet von Waidhofen von den Bewohnern eines Sozialbaus der Stadt verschiedenste Tiere unter katastrophalen Bedingungen gehalten. Nun wurde dem ein Ende gesetzt.

Auslöser war der Anruf einer besorgten Tierfreundin bei der Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal, Sabine Offenberger, im Dezember. Ein Gemeindearbeiter hatte in der Früh ein totes Ziegenkitz bei der eingezäunten Weide hinter der Waidhofner Liegenschaft aufgefunden und die Frau informiert.

Ohne Futter und Wasser wurden die Ziegen und Schafe auf der kleinen Weide hinter dem Sozialbau der Stadt von den Tierschützern aufgefunden. | TSV Ybbstal

„Da ich krank war, konnte ich mir die Situation vor Ort leider nicht selber anschauen und habe zwei Kolleginnen hingeschickt“, sagt Offenberger. Was die beiden Frauen vorfanden, ließ sie erschaudern. Auf der Weide befanden sich Kamerunschafe und Ziegen, darunter auch Jungtiere, doch die Futterraufen waren leer und der Unterstand für die Tiere viel zu klein.

"Tiere waren ausgehungert und verwahrlost"

Das erst wenige Tage alte Ziegenkitz lag tot am Zaun. „Die Tiere hatten keinen ordentlichen Auslauf. Sie waren ausgehungert und verwahrlost“, berichtet Offenberger. „Da die Weide hinter dem Haus ist, hat man von der Situation von der Straße aus nichts mitbekommen. Offenbar gab es diese Missstände aber schon längere Zeit. Sie wurden auch gemeldet, es wurde aber nichts unternommen.“

Unter den Tieren auf der Weide befand sich auch eine trächtige Ziege, welche der Tierhalter laut seinen Angaben erst vor Kurzem vom Tierpark Buchenberg bekommen hätte, berichtet der Tierschutzverein. Überhaupt dürften in der Vergangenheit immer wieder Jungtiere vom Tierpark Buchenberg hier eine Bleibe gefunden haben.

Stadt entzog Erlaubnis zur Tierhaltung

Zusätzlich zu den Ziegen und Schafen fanden die Tierschützerinnen hinter dem Haus auch Masthühner vor, die kein Wasser oder Futter hatten und in ihrem eigenen Kot leben mussten. Ebenfalls ohne Wasser und Futter befanden sich zehn bis 15 Hühner in einem Raum ohne Tageslicht in Boxen gepfercht. Der für die Hühner verantwortliche Tierhalter habe sich laut Aussage der Nachbarn schon seit einigen Tagen im Ausland befunden, berichtet der Tierschutzverein.

Ein erst wenige Tage altes Ziegenkitz lag tot am Zaun. Das Muttertier verstarb wenige Tage später ebenso wie ein zweites Kitz | TSV Ybbstal

Die Polizei und die zuständige Abteilung am Magistrat Waidhofen wurden eingeschaltet. Ein gesetzliches Tierhalteverbot gebe es nicht, heißt es aus dem Magistrat. Da es sich bei dem Sozialbau aber um eine Stadtimmobilie handle, sei man dem Eigentümerrecht nachgekommen und habe die Erlaubnis zur Tierhaltung entzogen. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Weitere Auskünfte gab es aber mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Die verwahrlosten Tiere wurden vom Tierschutzverein Ybbstal in adäquate Stallungen umgesiedelt und einer medizinischen Intensivbehandlung zugeführt. Für zwei Ziegen kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Die Tiere waren in einem sehr schlechten Zustand“, sagt Offenberger. „Das Muttertier und ein weiteres Babykitz verstarben an Auszehrung, Entkräftung durch den Futtermangel und extreme Verwurmung.“