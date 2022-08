Trachtenmusik mit bewegter Geschichte

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Diesmal betrat die Trachtenmusikkapelle St. Georgen in der Klaus unter der Leitung von Kapellmeister Peter Steinbichler die Open-Air-Bühne. Stadtrat Wolfgang Durst eröffnete das Konzert im Namen der Stadt Waidhofen und ging dabei auf die bewegte Geschichte der Trachtenmusikkapelle ein. Er erzählte den Werdegang von der „blinden Banda“ bis zur Bevölkerung, die sich nach dem Krieg für die Neugründung einsetzte. Die Marketenderinnen Magdalena Spreitzer und Patricia Ritt boten in ihrem Eichenfässchen Vierkanter- und Zwetschkenschnaps an, bei Ernst Mayr und Katrin Tazreiter gab es erlesene Weine.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.