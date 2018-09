Die Stadt Waidhofen hat sich einer wichtigen Herausforderung angenommen: Sie will schrittweise konkrete Maßnahmen umsetzen, um in der Stadt eine klimaverträgliche Mobilität sicherzustellen.

So stehen bereits seit einigen Jahren stadteigene E-Fahrzeuge, wie etwa elektronisch betriebene Stapler oder Mopeds, im Einsatz für die Stadt. Die EVN stellte außerdem der Stadt ein Elektroauto als Dienstauto zur Verfügung. Um die E-Mobilität noch weiter zu attraktivieren, wurde in den letzten Jahren das E-Tankstellennetz ausgebaut – in ganz Waidhofen gibt es derzeit acht Zapfsäulen für elektronische Fahrzeuge.

Der elektronische Fuhrpark der Stadt wird nun auch noch durch drei Transportfahrräder ergänzt. Die sogenannten „Klimaentlaster“ wurden Waidhofen im Rahmen eines Pilotprojekts zur Verfügung gestellt und werden nun einen Monat lang auf Herz und Nieren getestet. Die Räder sind beim Reichenauerhof, im Therapiezentrum Buchenberg sowie am Magistrat im Einsatz.

„Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft vermehrt auf Lastenräder setzen. Die Einsatzmöglichkeiten im Stadtgebiet von Waidhofen sind wirklich sehr groß“Bürgermeister Werner Krammer

„Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft vermehrt auf Lastenräder setzen. Die Einsatzmöglichkeiten im Stadtgebiet von Waidhofen sind wirklich sehr groß“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Er könne sich auch vorstellen, dass die Lastenräder künftig kostenlos von den Bürgern ausgeliehen werden können.

Weitere Wege zur klimafreundlichen Mobilität sind Sharing-Angebote, deren Möglichkeiten sich dank der Digitalisierung immer mehr ausweiten. Auch das Carsharing-Projekt in Waidhofen wird größtenteils digital organisiert (Infos: Carsharing.wy@posteo.at).

In der klimaschonenden Mobilität spielt aber auch der öffentliche Verkehr eine große Rolle. Diesen will man in der Ybbstal-Ötscher-Region mit dem sogenannten „Ist-Mobil“ – eine bedarfsorientierte und flexible Form der Mobilität – verbessern. Eine verwandte Form dieses „Ist-Mobils“ wurde in Waidhofen bereits vor Jahren installiert: Der fehlende öffentliche Stadtverkehr an Samstagen wird hier durch den sogenannten „WYli“ kompensiert, mit dem Bürger von Ehrenamtlichen bei Bedarf von A nach B gebracht werden.