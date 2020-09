Waidhofen trauert um Pater Karl Wimhofer. Der Salesianerpater, der seit 1987 in der Stadt als Kirchenrektor wirkte, ist am 1. September im 97. Lebensjahr von Gott zu sich berufen worden.

Wimhofer kam am 9. Februar 1924 in Wetzelsdorf, im oberösterreichischen Bad Kreuzen zur Welt und legte am 20. September 1953 in Oberthalheim die erste Profess ab. Am 29. Juni 1961 wurde er in Benediktbeuern zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe war Karl Wimhofer sechs Jahre im Lehrlingsheim in Graz als Erzieher tätig. 1967 wurde er Aushilfskaplan in Johnsdorf bei Fehring in der Steiermark und 1969 übernahm er in Klagenfurt die Aufgabe des Erziehers im Schülerheim St. Ruprecht. 1979 wurde er Kaplan in St. Martin und war ab 1981 wieder im Schülerheim als Studienleiter tätig. Am 15. August 1987 kam Pater Wimhofer als Kirchenrektor in die Klosterkirche nach Waidhofen. Dort wirkte er bis 2015 mit großem Einsatz. Nach einem Schlaganfall verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens im Pflegeheim Waidhofen. Der Provinzial der Salesianer, Pater Siegi Kettner, ein gebürtiger Waidhofner, würdigte die vielen Verdienste des Verstorbenen für das Ybbstal.

Das Begräbnis von Pater Karl Wimhofer findet am Mittwoch, 9. September, 13 Uhr, in der Franziskuskirche in Waidhofen statt. Danach wird der Verstorbene nach Amstetten gebracht und dort ab ca. 15 Uhr in der Salesianer-Grabstätte im neuen Städtischen Friedhof beigesetzt.