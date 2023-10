TZW-Diplomprojekte über mentales Training und Comeback nach Verletzung

Die Diplomarbeit „Breathe mindfully – Trainiere dein Mindset“ von Leonie Doppelbauer und Markus Stubauer stellt den Themenbereich mentales Training im Spitzensport vor. Anhand zahlreicher Interviews, die einerseits mit Schülerläufern des TZW, dem Absolventen Raphael Riederer, Europacupläufern und andererseits mit der Weltcupläuferin Katharina Gallhuber, einer ehemaligen Schülerin des TZW, geführt wurden, wird die Wichtigkeit von Mentaltraining im Spitzensport beleuchtet. Auch der Analyse, wie sich der Stellenwert von Mentaltraining im Lauf einer Karriere verändert, beziehungsweise der Sichtweise der Trainer wird genügend Platz eingeräumt. Um den derzeitigen Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Vielseitigkeit von Mentaltraining zu gewähren, organisierte das Diplomarbeitsteam außerdem einen Projekttag mit dem Unternehmen Mindfullr.

Das Team von „Come back after injury – ein langer Weg zurück“, von links: Eva-Maria Kreutzhuber, Susanna Dissauer, Lara Florianschitz und Diplomarbeitsbetreuerin Birgit Höllmüller. Foto: TZW

In der Diplomarbeit „Come back after injury – ein langer Weg zurück“ haben sich die Maturantinnen Eva-Maria Kreutzhuber, Susanna Dissauer und Laura Florianschitz aufgrund ihrer eigenen leidvollen Erfahrungen mit dem Themenbereich Sportverletzungen und Präventionsmaßnahmen beschäftigt. Dank Unterstützung der AUVA konnten sie einen Tag im Rehabilitationszentrum Bad Häring verbringen, an dem sie vom medizinischen Team zahlreiche wertvolle Einblicke und Informationen zur Nachbehandlung von Querschnittgelähmten erhielten.

Weiters stand die Organisation eines Vortrags mit dem Physiotherapeuten Eric Digruber über Maßnahmen zur Vorbeugung von Sportverletzungen im Fokus der Diplomarbeit. Die Wichtigkeit von sozialen Kompetenzen sowie die Vermittlung von Freude an der Bewegung, trotz mehrerer im Rahmen der Karriere erlittenen Rückschläge, wurden ebenfalls ins Zentrum der Arbeit gestellt.