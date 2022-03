Ukraine-Krieg: Sanktionen und Gegensanktionen

Der Waidhofner Gerald Sakuler ist Präsident des Austria Business Club in Russland und Präsidiumsmitglied des Forum Österreich Russland. Er meint, dass von Seiten der EU-Politik zu wenig dazu beigetragen wurde, den Frieden in der Region zu sichern: „Es war ja vorherzusehen, dass Russland nicht warten wird, bis amerikanische Raketen in der Ukraine stationiert werden. Oder dachte man, dass die Hinhaltediplomatie bei gleichzeitiger Stationierung von NATO-Truppen von den Russen nicht bemerkt werden würde? Ein Spiel mit blutigen Folgen, wie wir jetzt wissen!“

Zu Verbindungen der regionalen Wirtschaft zu Russland meint Sakuler: „Es gibt einige Verflechtungen, aber da es ja schon seit 2014 Wirtschaftssanktionen gibt, ist das Geschäftsvolumen überschaubar.“ Der Krieg könnte dennoch spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region haben: „Jeder Krieg bringt Unsicherheit und hohe Energiekosten bringen Abschwung“, meint Sakuler und fährt fort: „Der Schaden könnte aber durch Wiederaufnahme der österreichischen Neutralitätspolitik, wie sie zur Regierungszeit von Bruno Kreisky war, gemindert werden, weil Österreich und Russland traditionell unvoreingenommene Beziehungen haben. Die OMV ist aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung hervorgegangen und war die erste Firma außerhalb des Comecon, die einen Gasliefervertrag hatte und bis heute hat, der von den Russen penibel genau eingehalten wird. Die leeren Gaslager haben nichts mit verminderten Gaslieferungen aus Russland zu tun, das Gas wurde von den europäischen Gasfirmen anscheinend nach Polen verkauft und damit es die Russen nicht merken, wurde dieses zusätzliche Gas nicht in Russland bestellt, sondern aus den Speichern entnommen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein strenger Winter gewesen wäre!“ Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit ist Sakuler häufig mit in Russland lebenden Österreichern in Kontakt. Dementsprechend kennt er auch deren aktuelle Sorgen: „Die Angst, von den Firmenzentralen oder von Familienmitgliedern abgeschnitten zu werden, ist groß, weil Russland auf alle Sanktionen mit Gegensanktionen antwortet.“

