Keinen Bahnbetrieb gibt es in den Sommerferien auf der Rudolfsbahn zwischen Amstetten und Oberland. Grund dafür sind umfangreiche Erneuerungsarbeiten entlang der Strecke, welche Eisenbahnkreuzungen, die Entwässerungsanlagen und die Eisenbahnbrücken betreffen. Der Bahnhof Hilm-Kematen wird mit einem barrierefreien Mittelbahnsteig versehen.

Massiv umgebaut wird auch beim Waidhofner Hauptbahnhof, wo das Gleis der Citybahn näher an die ÖBB-Gleise herangelegt wird. Dies führe zu einer wesentlichen Verbesserung bei der Eisenbahnkreuzung Patertal und ermögliche eine Nutzung der Fläche zwischen der Bahn und der B 121 für die Stadt Waidhofen, heißt es seitens der ÖBB.

Bereits errichtet wurde bei der Haltestelle Rosenau ein Stellwerksgebäude, von dem aus die Bahnhöfe in Waidhofen und Hilm-Kematen künftig elektronisch gestellt werden sollen. Beide Bahnhöfe werden künftig unbesetzt sein. Die Eisenbahnübergänge auf der Rudolfsbahnstrecke werden dann von Linz aus geregelt. „Die Betriebsführung und die damit verbundene Steuerung der Sicherheitsanlagen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten im Bahnbetrieb“, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. „Ohne diese Steuerungsmöglichkeiten am neuesten Stand wäre ein sicherer, effizienter und kostengünstiger Betrieb nicht möglich. Daher werden laufend Fahrdienstleitungen von kleineren Bahnhöfen in die fünf Betriebsführungszentralen in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach integriert. Dadurch fallen an einigen Bahnhöfen die Fahrdienstleitungen weg.“

Die Streckenkapazitäten könnten dadurch noch effizienter genutzt und die Pünktlichkeit der Züge weiter erhöht werden, sagt Seif. „Die modernste Technik macht das Bahnfahren noch sicherer.“

Bis Ferienende wird die Rudolfsbahnstrecke noch im Schienenersatzverkehr geführt. Ab 7. September verkehren die Züge wieder plangemäß.

Citybahn: Neuer Stopp beim Eurospar

Auch die Triebwägen der Waidhofner Citybahn verkehren derzeit nicht. Citybahn-Betreiberin NÖVOG ist gerade dabei, den Bahnsteigbereich im Schillerpark neu zu gestalten und zwei neue Stopps in der Kupferschmiedgasse und beim Eurospar zu errichten. Die Haltestelle beim Eurospar wird dann ab Dezember auch die Endstation der Citybahn sein. Wie die NÖN berichtete, wird die Stadtbahn mit Fahrplanwechsel bis zum Vogelsang verkürzt, dafür aber im Halbstundentakt verkehren und zwei zusätzliche Stopps bekommen.

In der letzten Sitzung des Waidhofner Stadtsenats wurde der Abschluss einer Vereinbarung mit der NÖVOG hinsichtlich der Errichtung der neuen Endhaltestelle Vogelsang für die Citybahn Waidhofen mehrstimmig beschlossen.

Pünktlich zu Schulbeginn am 7. September soll die Citybahn dann wieder fahren. Die Landesverkehrsgesellschaft wird dann die Betriebsführung der Citybahn von den ÖBB übernehmen und den Zugverkehr vom NÖVOG-Zentrum in Laubenbachmühle aus steuern.