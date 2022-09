Unfall bei Holzarbeiten am Schnabelberg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zu einem Arbeitsunfall kam es am späten Mittwochnachmittag der Vorwoche am Schnabelberg.

Ein 45-jähriger in Waidhofen wohnhafter Mann war gegen 18.15 Uhr alleine im unwegsamen Gelände auf rund 935 Meter Seehöhe mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er von der zurückschnalzenden Wurzel eines losgelösten Baums im Bereich des Rückens getroffen. Der Verletzte alarmierte seinen Kollegen, der sich unverzüglich auf den Weg zum Unfallort, welcher über eine Forststraße in etwa zehn Minuten zu erreichen ist, machte. Mit dem Auto brachte der Ersthelfer den Verletzten zu einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Anwesen an der Landeshauptmann-Steinböck-Straße, wo er die Rettung verständigte.

Nach der Erstversorgung durch die beiden Sanitäter wurde der 45-Jährige mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Waidhofen gebracht.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.