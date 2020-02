Der Kulturverein Förderband lädt am Freitag, 28. Februar, mit den Bands F.o.r: m und E.M.S. & CYRUSS zur „Abbruchparty“ ins Weiße Rössl. F.o.r: m ist ein neues Projekt des Ybbsitzers Reinhard Farnberger, das sich mit Synth, Drone, Noise, Dark und Light auseinandersetzt. E.M.S. war eine Hardcore-Punk-Band aus Waidhofen, aus der sich dann das Stoner-/Sludge-Trio CYRUSS entwickelte. Für eine Handvoll Auftritte hat man sich nun wieder zusammengefunden. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.