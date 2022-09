Verein spür.sinn feiert Jubiläum: Naturerfahrung seit zehn Jahren

Der Verein „spür.sinn – Abenteuer Lernen und Naturverbindung“ wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen und hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf ihren Weg hin zu tiefer Naturverbindung zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen.

Spür.sinn bietet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen, das Erfahrungen in und mit der Natur vermitteln soll. Diese sollen wiederum eine gesunde Entwicklung fördern, insbesondere in einer Zeit, in der die Menschen vielfältigen Einflüssen, die Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigen können, ausgesetzt sind. „Schade, dass es uns braucht und gut, dass es uns gibt“, kommentiert Gründungsmitglied und Psychologin Judith Riegler. Ein zentrales Element des Vereins sind die sogenannten Waldläuferbanden. Dort trainieren Kinder und Jugendliche durch Achtsamkeits- und Wahrnehmungsspiele ihre Sinne, lernen Survival- und Selbstversorgungstechniken kennen und erweitern so spielerisch ihren Horizont. Auch der soziale Aspekt spielt eine große Rolle, oft ergeben sich bleibende Freundschaften. „Die ältesten Waldläufer sind nun junge Erwachsene und kommen immer wieder gerne auf Besuch“, berichtet Riegler. „Sie bestätigen uns auch die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeit.“

Naturnachmittage finden ab September wieder statt

Das Netz der Waldläuferbanden spannt sich mittlerweile über den gesamten deutschsprachigen Raum. Nach einer Pandemie-bedingten Pause geht es nun auch in Waidhofen wieder los, wie Riegler erzählt: „Vor Corona hatten wir an die 50 Kinder und Jugendliche in unseren Waldläuferbanden. Aktuell starten wir Mitte September wieder mit einer Bande von circa 20 Kindern.“

Die aktuellen Naturnachmittage in Waidhofen finden ab September 2022 am Dienstagnachmittag statt. Termine und genauere Infos sind auf der Homepage des Vereins zu finden: ww.abenteuer-spuersinn.at .

