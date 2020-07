Im Rahmen einer kleinen Feier wurde vier HTL-Lehrern eine besondere Auszeichnung verliehen: Bildungsdirektor Johann Heuras überreichte Klaus Riedler, Ernst Fahrngruber, Roland Ganzenmüller und Wilhelm Weissinger die Dekrete über die vom Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel Oberstudienrat bzw. Oberschulrat.

Diese Titel wurden den vier Pädagogen für ihr außerordentliches Engagement im Schulwesen verliehen. Riedler leitet seit zehn Jahren die Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik und ist der ständige Vertreter des Direktors. Er darf nun den Berufstitel „Oberstudienrat“ tragen.

Den Titel Oberschulrat erhielten Fahrngruber, Ganzenmüller und Weissinger. Fahrngruber gibt sein ausgeprägtes künstlerisches Talent in der Schmiede und Schweißerei an die Schüler weiter. Ganzenmüller unterrichtet die Schüler in der Gießerei, Modelltischlerei, Schmiede und Kunststoffverarbeitung. Wilhelm Weissinger ist seit mehr als 30 Jahren als Lehrer für den fachpraktischen Unterricht Elektrotechnik tätig.