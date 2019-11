Die Volksbühne bringt im November das Stück „Schöne Bescherung“ auf die Bühne des Plenkersaals. Der lustige Schwank, im Originaltitel „The Lying Kind“, des in Edinburgh geborenen schottischen Schriftstellers Anthony Neilson wurde von Regisseurin Uschi Nocchieri für die Volksbühne mostvierteltauglich bearbeitet.

Inhalt: Polizisten haben es nicht leicht. Schon gar nicht der „kluge“ Bread und sein etwas einfältiger Kollege Butter, die ausgerechnet am Heiligen Abend dem schon betagten Ehepaar Brandon die Nachricht überbringen sollen, dass ihre einzige Tochter Sarah auf dem Weg zu ihnen bei einem Unfall zu Tode gekommen ist. Eine Aufgabe, die die beiden, für ihren Beruf vielleicht etwas zu zart besaiteten, Beamten in arge Bedrängnis und Seelenpein bringt. Zudem mangelt es den sympathischen Tollpatschen doch auch an Mut und Intelligenz. Aber vielleicht liegt ihr ganzes Unglück nur darin, dass am Anfang des Tohuwabohus keine Lüge steht, sondern ein Missverständnis.

„Es ist diesmal ein ganz speziell schwarzer britischer Humor, den wir auf die Bühne bringen“Regisseurin Nocchieri

Denn in dieser schwarzhumorigen Komödie glauben die Eltern nämlich, ihre heiß geliebte Hündin sei von einem Auto erfasst und getötet worden. Während Bread und Butter sich lediglich in Umschreibungen winden, um die fragile Gesundheit der Eltern zu schonen, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Jede Vertuschungsaktion zieht eine neue nach sich, ein tatsächlicher Hundetodesfall, ein Strapse liebender Pfarrer im Schrank und eine aggressive Kämpferin gegen Kindesmissbrauch bringen die sympathischen Polizisten in immer größere Bedrängnis.

„Es ist diesmal ein ganz speziell schwarzer britischer Humor, den wir auf die Bühne bringen“, sagt Regisseurin Nocchieri. „Ein wenig Schrägheit im Stil von Monty Python. „Schräg, witzig und ein wenig absurd“, so Volksbühne-Obmann Alexander Riess. „Aber dass es viel zu lachen gibt, das erwartet unser Herbst-Publikum schon.“ Bei der Vorbereitung liege man laut Nocchieri „ganz toll im Plan“. „Wir haben selbst beim Proben viel Spaß gehabt“, so Nocchieri weiter. Na dann!