Nach der erfolgreichen Eröffnung des Klangraum-Festivals im Herbst mit David Gansch und dem Radio String Quartet geht es Anfang Oktober in die zweite Runde: Anna Hauf (Gesang) folgt am 4. Oktober, 19 Uhr, gemeinsam mit Krassimir Sterev (Akkordeon) in der Galerie Raumimpuls der legendären amerikanischen Musikerin Cathy Berberian, die mit „Stripsody“ ein Stück komponierte, das aus Sprechblasen und Comics besteht. Zum Abschluss wird es mit den Liedern des Komponisten und Kabarettisten Georg Kreisler bissig und scharf. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Am Sonntag, 6. Oktober, 18 Uhr, besteigt Wolfram Berger im Schloss Seisenegg einen absurd skurrilen, zutiefst österreichischen Zug. Der vielseitige Schauspieler übernimmt in dem parodistischen Spiel „Kaiser Joseph II und die Bahnwärterstochter“ von Fritz Herzmanovsky-Orlando alle 30 Rollen. Begleitet wird Berger dabei von Christian Bakanic am Akkordeon. Karten sind bei Ö-Ticket und im NÖN-Ticketshop erhältlich.