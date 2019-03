Günther Obritzberger ist am Boden zerstört. Vergangenen Donnerstag starb sein 15 Monate alter Cockerspaniel Frodo in der Tierklinik in St. Valentin an einem Nierenversagen. Sein Hund sei vergiftet worden, indem er auf einem gemeindeeigenen Grünstreifen an der Ybbs in Waidhofen ein Unkrautvertilgungsmittel aufgenommen habe, berichtet Obritzberger.

Vier weiteren Hunden, die in den letzten drei Wochen ebenfalls auf dem Rasenstück unterwegs gewesen seien, sei es ähnlich ergangen. Auch sie seien mit dem Gift in Berührung gekommen, wobei für einen von ihnen ebenfalls jede Hilfe zu spät gekommen sei.

Warntafel wieder entfernt

Obritzberger stellte daraufhin nach Rücksprache mit der Gemeinde eine Warntafel auf dem Grünstreifen auf. „Achtung Hundebesitzer, hier wurde Gift gestreut“ war darauf zu lesen. „Mir geht es nicht um Schadensersatz, ich möchte nur nicht, dass andere Hundebesitzer so ein Leid erfahren müssen wie ich es erlebt habe, sagt der Hundebesitzer.“

Mittlerweile ließ die Gemeinde das Schild jedoch wieder entfernen. Es sei inhaltlich nicht mit der zuständigen Rathausabteilung abgesprochen gewesen, lautet die Begründung. Zum Vorwurf der Hund sei auf dem gemeindeeigenen Grundstück vergiftet worden heißt es aus dem Magistrat: „Als Natur-im-Garten-Gemeinde verzichtet Waidhofen auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden und Düngemitteln. Das städtische Grundstück wird von einer Anrainerin dankenswerterweise unentgeltlich mitbetreut. Sie wurde nach dem Vorfall erneut auf die Richtlinien hingewiesen.“ Die Frau hatte im Herbst dort nach eigenen Angaben Schneckenkorn gestreut. Bei dem verwendeten Mittel könne aber, laut Aussage des Amtstierarztes, der direkte Zusammenhang mit dem Tod des Hundes ausgeschlossen werden, heißt es aus dem Magistrat.

Laut dem behandelnden Tierarzt Johannes Reitzinger aus St. Valentin erlag Frodo einem Nierenversagen. Dass dieses von einer Vergiftung herrühre, könne er nicht bestätigen. Es sei ebenso möglich, dass es durch eine Infektion hervorgerufen wurde.