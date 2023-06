Waidhofner Volkspartei lud zu lustigem Spielefest auf die Zell

Spiel, Spaß und Action erlebten die Besucherinnen und Besucher beim Familienspielefest, welches am Samstag der vorigen Woche die Ortsgruppe Zell der Waidhofner Volkspartei organisierte. Unter dem Motto „Es g'hört mehr g'spielt“ erwartete Groß und Klein an diesem Nachmittag ein buntes Spieleprogramm im Zeller Gemeinschaftsgarten. Geboten wurden unter anderem Lkw-Korb-Fahren, Ponyreiten und Kinderschminken, daneben beteiligten sich aber auch zahlreiche Vereine, das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Kinderpolizei an dem Spielefest. Zugleich erklärten sich die Mandatarinnen und Mandatare der WVP bereit, auf alle Anliegen rund um das Thema Familie einzugehen, und freuten sich über die zahlreich erschienenen Gäste.