Was wurde aus Geschäftsfrau Margit Haslinger?

Margit Haslinger wurde 1951 in Biberbach geboren und lebt seit 1970 in Waidhofen. Sie arbeitete als Erzieherin am damaligen Reichenauerhof und blieb nach der Geburt ihrer Töchter einige Jahre bei ihnen. 1987 begann sie im Verkauf zu arbeiten, 12 Jahre später machte sie sich mit „Taschenmode Haslinger“ am Hohen Markt selbstständig, womit sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllte. Einige Jahre nach ihrer Pensionierung begann sie ehrenamtlich im Henry-Laden des Roten Kreuzes zu arbeiten, der sich in ihrem ehemaligen Geschäftslokal befindet. Nach wie vor ist sie auch bei den Pfadfindern engagiert, wo sie etwa 20 Jahre lang Mädchengruppen betreute.

