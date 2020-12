Was wurde aus Reinhard Fahrengruber?.

Reinhard Fahrengruber unterrichtete von 1976 bis 2008, die meiste Zeit davon in der Hauptschule I und der Polytechnischen Schule Waidhofen. Daneben war er auch immer als Autor und Filmemacher tätig. So schrieb er zum Beispiel Drehbücher für die TV-Serie „Die österreichische Eisenstraße“ (1996), den Roman „Der Eder Fritz“ (1999) und den Reiseführer „Erlebnis Eisenstraße“ (2006).

Seit seiner Pensionierung hat Fahrengruber noch mehr Zeit, sich seinen Buch- und Filmprojekten zu widmen – so stehen die TV-Dokumentation „Weltkulturerbe Schmieden in Ybbsitz“ sowie ein digitaler Kirchenführer kurz vor der Fertigstellung. Zudem arbeitet er bereits seit 20 Jahren an einem groß angelegten Projekt über die Dreimärktestraße.