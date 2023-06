Wein, Winzer und Reben am Hohen Markt

Vollbild

FB

Besuchten gut gelaunt das Weinfest: Carola Dietl, Elke Esletzbichler, Janina Blach und Sarah Almer (von links). Anita Dötzl, Josef Frühwald und Silke Krammer (von links) versorgten die Besucher mit passenden Weingläsern. Markus und Julia Deim vom Weingut Deim aus Schönberg am Kamp boten Grünen Veltliner an. Trafen sich beim Weinfest: Karina und Franz Rameis sowie Elisabeth und Toni Katzensteiner (von links). Stießen auf den großen Erfolg des Weinfests an: Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller, Bürgermeister Werner Krammer, Organisator Heinz Dötzl, Vizebürgermeister Mario Wührer und Bürgermeister Gerhard Lueger (von links) Gottfried und Elfriede Losbichler sowie Gjavit Shabanaj (von links) besuchten einige Top-Winzer. Joe Witke, Bahri Troja, Gottfried und Elfriede Losbichler sowie Gjavit Shabanaj (von links) verkosteten Weine vom Weingut „Castle Albatros“ aus dem Kosovo. Gerald und Gabi Eslitzbichler sowie Filip und Theresa Bartenbach (von links) schlenderten durch die Waidhofner „Kellergasse“. Andreas und Monika Forster sowie Karl und Maria Oberklammer (von links) hatten viel Spaß beim Weinfest. Die Weingärtnerei Miesbauer präsentierten Bernadette Stiefelbauer (links) und Julia Ebner (rechts). Bei Michaela Graf (Mitte) gab es köstliche Käsebrote.

1 /11