Weltladen-Filmzuckerl: Drei Frauen, drei Konflikte

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Dienstag, 7. März, 19.30 Uhr, in Kooperation mt dem Weltladen „Dear Future Children“ in der Filmbühne Waidhofen im Original mit Untertiteln.

Die Dokumentation erzählt anhand dreier junger Aktivistinnen aus Chile, Uganda und Hongkong von aktuellen Jugendbewegungen und reflektiert dabei den rebellischen Puls der Zeit, im Zuge dessen sich engagierte junge Menschen dazu entschließen, die Welt zu verändern. Drei Länder, drei Konflikte und drei Frauen, die nicht vorhaben aufzugeben: weder Hilda, die in Uganda für die Zukunft unserer Umwelt kämpft, noch Rayen oder Pepper, die in Santiago de Chile und Hongkong für mehr soziale Gerechtigkeit und Demokratie auf die Straßen gehen. Sie kämpfen weiter. Für ihre und unsere zukünftigen Kinder.

„Dear Future Children“ wurde beim renommierten Max Ophüls Filmfestival, wo der Film seine Weltpremiere erlebte, mit dem Publikumspreis in der Dokumentarfilm-Kategorie ausgezeichnet.

