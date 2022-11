Weltladen-Filmzuckerl: Leben mit der Natur

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Dienstag, 22. November, 19.30 Uhr, den Dokumentarfilm „Honeyland“ in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen in der Filmbühne im Original mit Untertiteln.

Ljubomir Stefanov und Tamara Kotevska folgen in ihrem Debütfilm der Wildbienenzüchterin Hatidze Muratova, die mit ihrer alten Mutter in einer abgelegenen Bergregion Nordmazedoniens lebt. In einem Dorf ohne Straßen, Strom und fließendes Wasser bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf ihres nachhaltig produzierten Honigs. Durch die Ankunft einer Wanderfamilie mit ihren brüllenden Motoren, sieben Kindern sowie einer Viehherde wird die friedliche Koexistenz von Hatidze und ihren Wildbienen ins Wanken gebracht. „Honeyland“ war als „Bester Dokumentarfilm“ und „Bester internationaler Film“ für zwei Oscars nominiert.

Vor dem Film wird die Ybbsitzer Imkerin Gundi Fischer einen kurzen Impulsvortrag halten und es wird regionalen Honig zur Verkostung geben. Tickets: https://ntry.at , Weltladen Waidhofen.

