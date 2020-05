Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben das Waidhofner Kunst- und Kulturleben auf den Kopf gestellt. Bis Ende Juni werden gar keine Veranstaltungen stattfinden, aber auch viele Veranstaltungen, die im Sommer in der Stadt über die Bühne hätten gehen sollen, wurden abgesagt. Manche Events wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, für andere stehen bereits Ersatztermine fest.

So gibt es bereits neue Termine für die Konzerte des zeitgenössischen Volksmusikensembles ALMA, die „Waidhofner Jagdhornklänge“, das Klavierkonzert von Hildegard Kugler, das Konzert des Upper Austrian Jazz Orchestra und das Klangraum-Festival von Intendant Thomas Bieber. Auch für das Kabarettprogramm von Viktor Gernot, den Waidhofner Kabarettpreis „Schmunzler“ und den Vortrag von Glücksforscherin Ute Lauterbach wurden schon neue Termine fixiert (siehe Infobox).

„Wenn es die Lage zulässt, so kann es durchaus sein, dass im Konviktgarten Konzerte im kleineren Rahmen stattfinden.“Stadtchef Werner Krammer

Stattfinden sollen auch der Vortrag von Kilian Fischhuber über seine Kletterexpedition ins sibirische Hinterland, das Musikschul-Musical „Das geheime Leben der Piraten“, das Musikprojekt „Children of the Sun“ von Tata Asatiani-Aigner oder die Musikschul-Veranstaltung „Rock & Pop im Schlosskeller“. Neue Termine gibt es hier aber noch nicht. Abgesagt wurden für heuer das Craft Beer Festival im Schlosshof und der Musikschulball im Plenkersaal. Auch auf das alljährliche Sommertheater im Juli muss die Stadt 2020 verzichten: Die Schlosshofspiele der Waidhofner Volksbühne wurden für heuer abgesagt. Sie werden erst wieder 2021 über die Bühne gehen.

Ebenfalls erst im nächsten Jahr werden die Waidhofner Gartentage und das NÖ Viertelfestival nachgeholt. Damit werden unter anderem das geplante Straßenkunstfest in der Waidhofner Innenstadt oder „Die verschwundene Burg Konradsheim“, die beide im Rahmen des Festivals geplant waren, erst 2021 stattfinden. Bei letzterem Projekt sollen aber Teile des Konzepts, wie etwa der Schauraum im Keller der Kirche, noch heuer fertiggestellt und bespielt werden.

Ob auch die allsonntäglichen Konviktgartenkonzerte der Waidhofner Musikkapellen heuer aussetzen, ist derzeit noch nicht klar. Man wolle hier noch die konkrete Verordnung für Veranstaltungen während der Sommermonate abwarten, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. „Wenn es die Lage zulässt, so kann es durchaus sein, dass im Konviktgarten Konzerte im kleineren Rahmen stattfinden können.“ Bei einem Gespräch mit den Vertretern der Waidhofner Musikkapellen vergangene Woche hätten diese erklärt, dass sie eine derartige Veranstaltung innerhalb einer Woche organisieren könnten, berichtet der Stadtchef.

KinderUNIversum nicht in bewährter Form

Klar ist mittlerweile, dass das KinderUNIversum heuer nicht in der bewährten Form stattfinden wird. „Dass so viele Kinder drei Tage lang an einem Ort zusammenkommen, macht in der derzeitigen Situation keinen Sinn“, sagt der Bürgermeister. „Wir überlegen aber, das KinderUNIversum in einer etwas anderen Form, vielleicht verteilt auf die ganzen Ferien, doch noch durchzuführen.“ Auf alle Fälle über die Bühne gehen solle aber das „Ferien aktiv“-Programm der Stadt Waidhofen, meint der Stadtchef.

Grundsätzlich vorgesehen, aber noch in der Schwebe sind derzeit die „Oper rund um“ im Juli in der Eishalle, das Schlosshofkino im August, das Konzert von Attwenger, zu dem der Verein Förderband im August in den Schlosshof laden möchte, und das alljährliche Konzert der Paul Autobus Bruchband ebenfalls im Schlosshof.

Die Verantwortlichen warten hier noch auf die konkreten Vorgaben. Manche Kunst- und Kulturschaffende sind auch in Waidhofen mittlerweile ins Internet ausgewichen. So bringt die Oper rund um täglich um 18 Uhr eine Stayathome-Oper über Facebook und Instagram zur Aufführung und lässt die Musik- und Kunstschule Waidhofen-Ybbstal die Öffentlichkeit auf ihrem Youtube-Kanal an Darbietungen teilhaben. Der Musikschulunterricht, der derzeit online stattfindet, wird ab 18. Mai wieder aufgenommen. „Es ist wichtig, dass sich unter den gebotenen Auflagen bald wieder der Alltag einstellt“, sagt der Stadtchef.