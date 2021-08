Wetterfestes Konzert im Konviktgarten .

Es stand an Messers Schneide, ob das Konviktgartenkonzert in Waidhofen/Ybbs stattfinden kann oder nicht. Doch die Trachtenmusikkapelle St. Georgen an der Klaus zeigte sich wetterfest und startete das Konzert unter einem schützenden Zelt.